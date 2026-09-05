АҚШ президентінің арнаулы өкілдері Мәскеуге жетті
АСТАНА.KAZINFORM — АҚШ президентінің арнаулы өкілі Стив Уиткофф пен Дональд Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнер Мәскеуге келді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ресейдегі меншікті тілшісі ресейлік БАҚ-қа сілтеме жасап.
FlightRadar сервисіне сүйенсек, АҚШ әскери әуе күштерінің борт нөмірі SAM934 арнайы ұшағы Мәскеудің «Внуково» әуежайына қонған. Сервис деректеріне қарағанда, Майами әуежайынан Мәскеу уақытымен 09:00-де әуеге көтерілген ұшақ Хельсинки әуежайына тоқтап, артынша Ресейге келген.
Әуежайдан Уиткофф пен Кушнерді РФ президентінің шетелмен инвесстициялық-экономикалық ынтымақтастық мәселелері жөніндегі арнаулы өкілі Кирилл Дмитриев қарсы алған.
Бұған дейін Axios Стив Уиткофф пен Джаред Кушнер Ресей-Украина дағдарысын реттеу жолдарын талқылау үшін Мәскеу және Киевке баратынын хабарлаған.