АҚШ Сенаты Иранмен соғысты тоқтату туралы қарарды қабылдамады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамптың Иранда соғыс жүргізу мүмкіндігін шектеуге бағытталған қарар Сенатта төртінші рет cәтсіздікке ұшырады, деп хабарлайды Reuters.
Сәрсенбі күні АҚШ сенаторларының көпшілігі Дональд Трамптың Иранға қарсы әскери науқанын қолдап, Конгресс әскери әрекеттерді санкциялағанға дейін қақтығысты тоқтатуға бағытталған қарарға қарсы дауыс берді.
Демократиялық партия өкілдері ұсынған қарарды 47 депутат қолдады, ал 52-сі қарсы дауыс берді.
Қарарды жақтаушылар америкалық көшбасшының 28 ақпанда Израиль жағына өтіп соғыс бастау арқылы конституциялық өкілеттігінен тыс әрекет еткенін алға тартты.
Алайда Ақ үй және Конгрестегі барлық дерлік республикашылдар Трамптың әрекеттері заңды және оның шектеулі әскери операцияларға бұйрық беру арқылы АҚШ-ты қорғау жөніндегі бас қолбасшы ретінде өкілеттігіне сәйкес келетінін мәлімдеді.
Бұл демократтардың соғыс басталғаннан бері Сенатта соғыс өкілеттіктері туралы заң жобалары бойынша дауыс беруді қамтамасыз етуге бағытталған төртінші әрекеті болды. Барлық дерлік республикашыл сенатордың қарсылығына байланысты бұл әрекеттер сәтсіз болды. Мерзім сәуір айының соңында аяқталады.
АҚШ Конституциясы соғысқа бару туралы шешім қабылдау құқығын Конгреске қалдырады, ал президенттер операцияларды біржақты тәртіппен тек өзін-өзі қорғау жағдайында ғана бастай алады.
Соғыс өкілеттіктері туралы 1973 жылғы заңға сәйкес, Конгресс соғыс басталғаннан кейін 60 күн ішінде соғыс жариялауы немесе күш қолдануға рұқсат беруі керек — бұл мерзім осы айдың соңында аяқталады. Заңда бұл мерзімді 30 күнге ұзарту қарастырылған, бірақ заң шығарушылар әкімшіліктің қақтығысты тез арада тоқтату жоспарын ұсынуын қалайтынын анық білдірді.
Осы арада демократтар қақтығыс аяқталғанға дейін немесе Конгресс әскери әрекеттерді жалғастыруға рұқсат бергенше соғыс өкілеттіктері туралы қарарларды енгізуді жалғастыру ниетін мәлімдеді.
Өкілдер палатасы (АҚШ Конгресінің төменгі палатасы) осыған ұқсас заң жобасын осы аптаның соңында қарастырады деп күтіліп отыр.
Еске сала кетсек, АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтон мен Тегеран арасындағы қақтығыс аяқталуға жақын деп санайды. Ол бұл мәселе бойынша өз пікірін Fox News телеарнасына берген сұхбатында айтты.
