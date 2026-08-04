АҚШ Сенаты шатдаунның алдын алу шараларын келісті
АСТАНА. KAZINFORM – Сенат жетекшілері 2026 жылғы аралық сайлаудан кейін үкіметтің қаржыландырылуын сақтау туралы екі партиялы келісімге келді, деп хабарлайды NBC News.
Уақытша қарарға Қаржыландыру комитетінің жетекшілері, республикашыл сенатор Сьюзан Коллинз бен демократ сенатор Пэтти Мюррей қол жеткізді.
Ол қаржыландыруды 11 желтоқсанға дейін сақтауға мүмкіндік береді, себебі қазіргі қаржыландыру мерзімі 30 қыркүйекте аяқталады және үкімет жұмысының 1 қазанда толық тоқталуына әкелуі мүмкін.
Сенат заң жобасын осы аптада, палата тамыз айындағы демалысқа кеткенге дейін қабылдауды жоспарлап отыр. Бірақ алдымен заң жобасы тамыз айындағы демалыста болған және қыркүйектің басында қайта оралатын Өкілдер палатасы арқылы өтуі керек.
Осыған дейін Армения үкіметі отставкаға кеткенін хабарладық.