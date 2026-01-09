АҚШ Сенаты Трамптың Венесуэлада күш қолдануын шектейтін заң жобасын ілгерілетті
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Сенаты президент Дональд Трамптың Венесуэлада әскери күш қолдануын шектеуге бағытталған соғыс өкілеттіктері туралы қарарды талқылауға дауыс берді, деп хабарлайды The New York Times.
Келесі аптада Сенатта сайлау өткізуді қарастыратын ұсынысқа 52 сенатор қолдау білдіріп, 47 сенатор қарсы дауыс берді.
Шешімді қабылдау үшін қарапайым көпшілік дауыс қажет және оған қол жеткізіледі деп күтіліп отыр. Бұл шешімді қабылдау Трамптың кері реакциясын тудырған бес республикашылдың демократтарға қосылуының арқасында мүмкін болды.
– Республикашылдар жаңа ғана демократтармен бірге бізді Америка Құрама Штаттары үшін күресу және оны қорғау өкілеттігімізден айыруға тырысқан сенаторлар үшін ұялуы керек. Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол, Джош Хоули және Тодд Янг бұл қызметке ешқашан сайланбауы керек. Бұл дауыс беру Американың өзін-өзі қорғауы мен ұлттық қауіпсіздігіне, президенттің бас қолбасшы ретіндегі беделіне айтарлықтай нұқсан келтіріп отыр. Қалай болғанда да, олардың «ақымақтығына» қарамастан, Соғыс өкілеттіктері туралы заң конституцияға қайшы, ол Конституцияның II бабын толығымен бұзады, мұны менен бұрынғы әрбір президент және олардың Әділет министрлігі анықтады. Олай болғанымен, келесі аптада Сенатта дәл осы мәселе бойынша маңыздырақ дауыс беру болады, - деп жауап берді Дональд Трамп Truth Social-да.
Конгрестің негізгі мүшелеріне Венесуэла президенті Николас Мадуроны биліктен құлату миссиясы туралы ақпарат берілген жоқ, бұл Конгресті жасырын және әскери операциялар туралы хабардар етуді талап ететін ұзақ уақытқа созылған дәстүр мен заңға қайшы келіп отыр.
Атап өтілгендей, өткен айда республикашылдар басым Өкілдер палатасы соғыс өкілеттігі туралы екі ұқсас қарарды қабылдамаған. Бірақ заң жобасын екі палата қабылдаса да, Трамп оған вето қоятыны сөзсіз. Республикашылдардың басым көпшілігі Венесуэла мәселесінде Трампты қатты қолдауы себебімен екі палатаның үштен екі бөлігінің дауысын талап ететін президенттік ветоны болдырмау екіталай. Алайда бұл бастама Трампқа маңызды белгі беріп, болашақта оның Венесуэла және басқа елдерде сыртқы саяси қадамдарына әсер етуі мүмкін.
Бұған дейін Трамп екінші президенттік мерзімінде алғаш рет заң жобасына вето қойғанын жазған едік.