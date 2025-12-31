Трамп екінші президенттік мерзімінде алғаш рет заң жобасына вето қойды
АСТАНА.KAZINFORM - Дональд Трамп осы аптада екінші президенттік мерзіміндегі заң жобасына алғаш рет вето қойып, екі партияның қолдауымен Конгрес қабылдаған екі бірдей заң жобасын қабылдамай қойды, деп хабарлайды NBC News.
Бірінші вето Колорадоның оңтүстік-шығысына таза су жеткізетін Арканзас алқабындағы құбыр құрылысын аяқтау туралы заңға қатысты болды. Трамп құбыр құрылысының тарихына тоқталып, оның кешіктірілгенін және тым қымбат болатынын атап өтті.
- Жетер дедім бе, жетер. Менің әкімшілігім америкалық салық төлеушілердің қымбат және сенімсіз саясатты қаржыландыруына жол бермеуге міндетті, - деп жазды Трамп Twitter-де.
Заң жобасының авторы, Колорадо штатынан шыққан республикашыл өкіл Лорен Боберт әлеуметтік желілерде: «Бұл әлі соңы емес» деп жазды.
Демократиялық сенатор Джон Хикенлупер Трампты «партияшылдық танытып, Колорадо штатын жазалады» деп айыптап, конгресті ветоны алып тастауға шақырды.
Трамп вето қойған тағы бір заң жобасы, Миккосуки қорық аймағын өзгерту туралы заң Флоридадағы қорық аймағын Эверглэйдс ұлттық саябағының бір бөлігін қосу арқылы кеңейтуді қарастырды.
Ветоны түсіндірген хатында Трамп Миккосуки тайпасын (үндістердің резервациясы) «мен сайланған кезде америкалықтар шешуші дауыс берген дұрыс иммиграциялық саясатқа кедергі келтіруге» тырысты деп айыптады.
Бірінші мерзімінде Трамп 10 заң жобасына вето қойды, олардың тек біреуін ғана конгресс қабылдамады.
Бұған дейін АҚШ Конгресінде Америка Құрама Штаттарын НАТО-дан шығару туралы заң жобасы енгізілгені хабарланған болатын.
