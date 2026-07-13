АҚШ сенаторы Линдси Грэм 71 жасында қайтыс болды
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ президенті Дональд Трамп қорғаныс және сыртқы саясат саласындағы жетекші республикашыл америкалық саясаткер Линдси Грэмге құрмет көрсетіп, оны «шынайы америкалық патриот» деп атады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі NBC News-ке сілтеме жасап.
Оңтүстік Каролинадан шыққан, 2002 жылы Сенатқа сайланған және президент Трамптың жақын саяси одақтасы, АҚШ сенаторы Линдси Грэм сенбі күні кешке 71 жасында қайтыс болды, деп хабарлады оның кеңсесі.
- Менің қымбатты досым әрі еліміз бен өзінің сүйікті туған штаты Оңтүстік Каролина үшін көп нәрсе жасаған ұлы сенатор Линдси Грэмнің ерекше өмірі мен жетістігіне деген құрметпен мен АҚШ-тағы барлық туларды сенбі күнгі кешкі 18:00-ге дейін жартылай түсіруді бұйырамын. Құдай алдыңнан жарылқасын, Линдси, - деп жазды Дональд Трамп Truth Social сайтында.
Грэм Сенаттың Бюджет комитетінің төрағасы қызметін атқарды және қараша айында Оңтүстік Каролинадан Сенатта бесінші алты жылдық мерзімге сайлауға түсті. Ол ең көрнекті саясаткерлердің бірі және Республикалық партияда қорғаныс және сыртқы саясат мәселелері бойынша маңызды рөл атқарды.
Сенбі күні кешке Грэмнің Капитолийдегі үйінен жедел жәрдемге қоңырау шалынған.
Жексенбі күні Грэмнің кеңсесі саясаткердің «атеросклеротикалық жүрек-қан тамырлары ауруынан» қайтыс болғанын жариялады.
Бұған дейін Қатарда бұрынғы әмірдің қазасына байланысты төрт күндік аза тұту жарияланды.