АҚШ шығып жатқан 66 халықаралық ұйым, конвенциялар мен шарттар тізімі жарияланды
АСТАНА.KAZINFОRM - Дональд Трамп барлық атқарушы департаменттер мен агенттіктерге АҚШ-тың бірқатар ұйымдардан және олардың қаржыландыруынан мүмкіндігінше тезірек шығуын қамтамасыз ету үшін дереу шаралар қабылдауды тапсырды, деп хабарлайды The White House.
БҰҰ жүйесіне кірмейтін ұйымдар, конвенциялар және шарттар:
1. 24/7 жұмыс істейтін көміртегісіз энергия туралы келісім (таза энергияны көміртексіздендіру және қолдауға бағытталған).
2. Коломбо жоспары кеңесі (Азия мен Тынық мұхиты елдерінің экономикалық және әлеуметтік дамуын ілгерілетуге арналған халықаралық ұйым).
3. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық комиссиясы (Канада, Мексика және Құрама Штаттар құрған үкіметаралық ұйым).
4. Білім беру күте алмайды (БҰҰ бастамасы, мақсаты – 2026 жылға дейін қолдау алатын балалардың жалпы санын 20 млн-ға дейін жеткізу, ол үшін 1,5 млрд доллар қажет, оның 900 млн доллары 2024 жылы жиналды).
5. Гибридті қауіптерге қарсы тұру жөніндегі Еуропалық озық тәжірибе орталығы (Хельсинкиде, Финляндияда орналасқан халықаралық талдау орталығы).
6. Автомобиль жолдарын зерттеу жөніндегі еуропалық ұлттық зертханалар форумы (FEHRL). Жол құрылысы және және автомобиль көлігі мәселелері жөніндегі ұйым.
7. «Онлайн бостандық» коалициясы (интернеттегі бостандықты ілгерілету үшін бірлесіп жұмыс істейтін 42 елден тұратын топ).
8. Жаһандық қауымдастықтардың өзара әрекеттесуі және тұрақтылығы қоры (GCERF). Штаб-пәтері Швейцарияның Женева қаласында орналасқан, зорлық-зомбылық экстремизміне төзімділікті арттыруға бағытталған қауымдастыққа негізделген бастамаларды қолдайтын халықаралық ұйым.
9. Терроризмге қарсы жаһандық форум (GCTF). Нью-Йорктегі терроризмге қарсы тұру және зорлық-зомбылық экстремистік идеологияларының алдын алудың ұзақ мерзімді тәсілін әзірлеуге арналған бейресми платформа.
10. Киберсараптама бойынша жаһандық форум (GFCE). Дүние жүзінде киберқауіпсіздік мүмкіндіктері мен сараптамасын нығайтудағы халықаралық ынтымақтастық платформасы.
11. Көші-қон және даму жөніндегі жаһандық форум (GFMD). Бұл миграция және даму бойынша жаһандық пікірталасты қалыптастыруға көмектесетін бейресми процесс.
12. Жаһандық өзгерістерді зерттеу америкааралық институты (IAI). Солтүстік және Оңтүстік Американың 19 елі қолдайтын үкіметаралық ұйым, оның қызметі зерттеулер жүргізу және білімдегі олқылықтарды жоюға бағытталған.
13. Пайдалы қазбалар, металдар өндіру және тұрақты даму жөніндегі үкіметаралық форум (IGF) – тау-кен өнеркәсібін дамыту бойынша жаһандық диалогты қолдайтын ұйым.
14. Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы (IPCC). Климаттың өзгеруі бойынша ғылымның жағдайын бағалау жөніндегі халықаралық орган.
15. Биоәртүрлілік және экожүйелік қызметтер бойынша үкіметаралық ғылыми-саясат платформасы (IPBES). Биоәртүрлілік бойынша халықаралық сарапшылар тобы.
16. Мәдени құндылықтарды сақтау және қалпына келтіруді зерттеу жөніндегі халықаралық орталық (ICCROM). Әлемдік мәдени мұраны сақтауға арналған үкіметаралық ұйым.
17. Халықаралық мақта бойынша консультативтік комитет (ICAC). Мақта өндірумен, тұтынумен немесе саудамен айналысатын елдер үкіметтерінің қауымдастығы.
18. Халықаралық даму құқығы ұйымы (IDLO). Дамушы елдерде институционалдық негіздерді дамыту арқылы заң үстемдігін ілгерілетеді.
19. Халықаралық энергетикалық форум (үкіметаралық, коммерциялық емес халықаралық ұйым).
20. Өнер кеңестері мен мәдени агенттіктерінің халықаралық федерациясы (IFACCA). Өнер мен мәдениетті насихаттауға арналған жаһандық желі.
21. Демократия және сайлауға көмек көрсету жөніндегі халықаралық институт (International IDEA). Демократиялық институттарды нығайтуға арналған үкіметаралық ұйым.
22. Халықаралық әділеттілік және құқық үстемдігі институты (дамымаған елдердегі мемлекеттік басқаруды жақсартуға, ең алдымен терроризмге қарсы күреске бағытталған халықаралық ұйым).
23.Халықаралық жетекші зерттеу тобы (ILZSG). БҰҰ шеңберінде құрылған, форумдар, деректер алмасу және зерттеулер жүргізетін үкіметаралық ұйым.
24.Халықаралық жаңартылатын энергия агенттігі (IRENA).
25. Халықаралық күн энергиясы альянсы (ISA). Күн энергиясы шешімдерін енгізу арқылы климаттың өзгеруімен күресуге бағытталған.
26.Халықаралық тропикалық ағаш ұйымы (ITTO). Мақсат - тропикалық орман ресурстарын сақтау, пайдалану және саудалау.
27.Халықаралық табиғатты қорғау одағы (IUCN). Биоәртүрлілікті сақтау мәселелері туралы хабардарлықты арттыруға арналған халықаралық коммерциялық емес ұйым.
28. Пан Америка география және тарих институты (IPGH). Картография, география, тарих және геофизика салаларында білім жинауға және таратуға арналған халықаралық ұйым.
29. Атлантикалық серіктестік. Африка, Еуропа, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка және Кариб теңізі елдерінің басын қосатын көпжақты форум.
30. Азиядағы кемелерге қарсы қарақшылық пен қарулы тонауға қарсы күрес жөніндегі аймақтық ынтымақтастық туралы келісім (RECAAP).
31. Аймақтық ынтымақтастық кеңесі. Оңтүстік-Шығыс Еуропадағы ынтымақтастық және даму ұйымы.
32. XXI ғасырға арналған жаңартылатын энергия көздері саясаты желісі (REN21). Ұйымның хатшылығы Парижде орналасқан және 100-ден астам мүше ұйымдары мен 4000-нан астам белсенді қоғамдастық мүшелері бар.
33. Украинадағы ғылым және технология орталығы. Ядролық, биологиялық және химиялық қаруды және онымен байланысты технологияларды таратпауға арналған үкіметаралық ұйым.
34. Тынық мұхиты аймақтық қоршаған орта бағдарламасының хатшылығы (SPREP). Тынық мұхиты аймағының табиғи ресурстарын қорғау және дамытуға жауапты үкіметаралық ұйым.
35. Еуропа Кеңесінің Венеция комиссиясы (конституциялық құқық бойынша консультативтік орган).
Айта кетейік, АҚШ Орталық Азия азаматтарына 15 мың АҚШ долларға дейін визалық кепіл енгізді.