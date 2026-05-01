АҚШ Ішкі қауіпсіздік министрлігі жұмысын қайта бастады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың Өкілдер палатасы Ішкі қауіпсіздік министрлігі бюджетінің көп бөлігін қаржыландыратын заң жобасын мақұлдады, осымен федералды ведомство жұмысының 75 күндік тоқтап тұруы аяқталады, деп хабарлайды NBC News.
Дональд Трамп қыркүйекке дейін Федералды төтенше жағдайларды басқару агенттігі, Жағалау күзеті, Көлік қауіпсіздігі басқармасы және Құпия қызмет сияқты министрлік агенттіктерін қаржыландыру туралы заң жобасына қол қойды.
Алайда, заң жобасында иммиграция және кедендік бақылау немесе шекара патрульі үшін жаңа қаражат бөлінбейді, себебі демократтар иммиграциялық бақылау жүйесіне өзгерістер енгізуді талап етіп отыр.
Министрлікті қаржыландыру туралы заң жобасынан басқа, Дональд Трамп шетелдік азаматтарды бақылау бағдарламасы - FISA бағдарламасын қысқа мерзімге ұзартатын заң жобасына да қол қойды.
Бұған дейін АҚШ-тың жаңа Ішкі қауіпсіздік министрі тағайындалғаны хабарланған болатын.