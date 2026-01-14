KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:39, 14 Қаңтар 2026 | GMT +5

    АҚШ Сомалидегі лаңкестерге бірнеше соққы жасады

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Қарулы күштері Африка қолбасшылығының (AFRICOM) мәліметінше, америкалық әскер Сомалиде «Аш-Шабаб» пен «Ислам мемлекетінің» (Қазақстанда тыйым салынған ұйым – ред.) жергілікті филиалына қарсы әуе шабуылдарын күшейтті, деп хабарлайды FOX News

    США нанесли серию ударов по террористам в Сомали
    Фото: foxnews.com

    AFRICOM мәлімдемесінде АҚШ күштері Сомалидің федералды үкіметімен лаңкестікке қарсы кешенді науқан аясында ынтымақтасқып жатқаны айтылған. 
    8 қаңтарда әуе шабуылдары «Аш-Шабаб» позицияларына, соның ішінде Сомали астанасы Могадишодан солтүстік-батысқа қарай шамамен 154 шақырым жерде орналасқан Буур-Хейбе ауданына жасалған.

    9 және 11 қаңтар күндері «Ислам мемлекетінің» Пунтленд автономиялық ауданы Голис таулары аймағында және Бари провинциясындағы Босасо қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай орналасқан позицияларына әуеден соққылар жасалды. 

    - Біз «Ислам мемлекеті» мен «Әл-Каида» кеңейе берсе, АҚШ-қа тікелей қауіп төндіретінін жақсы түсініп отырмыз, - деп мәлімдеді АҚШ Қарулы күштері африкалық қолбасшылығының басшысы генерал Майкл Лэнгли.

    AFRICOM мәліметінше, АҚШ 2025 жылдың 1 ақпаны мен 10 маусымы аралығында Сомалидегі «Аш-Шабаб» және «Ислам мемлекетіне» қарсы әуеден 38 шабуыл жасады. 

    «Аш-Шабаб» - «Әл-Каиданың» (Қазақстанда тыйым салынған ұйым – ред.) филиалы және 2007 жылдан бері елдің оңтүстік және орталық бөліктерінде Сомали үкіметіне қарсы соғыс жүргізіп келеді.

    «Ислам мемлекеті» - негізінен Пунтлендтің таулы солтүстік-шығысында шоғырланған шағын топ, ол сонымен қатар ықпал ету үшін «Аш-Шабабпен» бәсекелесіп отыр. 

    Бұған дейін ЕО Сомалидің егемендігін құрметтеуге шақырғанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Африка АҚШ Соғыс Әлем
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар