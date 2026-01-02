АҚШ соты Трамптың мигранттарға қатысты шешімінің күшін жойды
АСТАНА.KAZINFORM - Калифорниядағы федералды судья Трамп әкімшілігінің Гондурас, Непал және Никарагуадан келген 60 мың мигранттың уақытша қорғалатын мәртебесін тоқтату туралы шешімінің күшін жойды, деп хабарлайды CBS News.
АҚШ-тың Ішкі қауіпсіздік министрі Кристи Ноэм маусым және шілде айларында Гондурас, Непал және Никарагуа азаматтарына арналған уақытша босқын мәртебесі бағдарламасының аяқталғанын жариялап, үш елдің АҚШ үкіметінің өз азаматтарына уақытша заңды баспана беруге мәжбүр еткен экологиялық апаттардан қалпына келгенін мәлімдеді.
Шілде айының соңында Калифорниядағы АҚШ аудандық сотының судьясы Трина Томпсон Гондурас, Непал және Никарагуа үшін уақытша қорғалатын мәртебе (TPS) бағдарламаларының тоқтатылуының күшін жойды, өйткені Трамп әкімшілігі бұл үш елде болып жатқан мәселелерді шеше алмады және бағдарламаларды тоқтату туралы шешім нәсілдік алауыздық немесе нәсілдік дұшпандыққа негізделген деп шешті. Тамыз айында апелляциялық сот бұл шешімді жоюға, Трамп әкімшілігіне бағдарламаны тоқтатуға мүмкіндік берді.
Трамп әкімшілігі сонымен қатар TPS бағдарламасының көпшілігін жоюға тырысып, бұл саясат заңсыз миграцияны жеңілдетеді және демократиялық әкімшілік оны теріс пайдаланып, тым ұзақ уақытқа ұзартқанын мәлімдеді. АҚШ билігі сонымен қатар Ауғанстан, Камерун, Эфиопия, Гаити, Мьянма, Судан, Сирия және Венесуэладан келген жүз мыңдаған мигранттан TPS қорғауын алып тастау туралы шешім қабылдады.
Алайда, сәрсенбі күні судья Томпсон он мыңға жуық гондурастық, непалдық және никарагуалықты заңды мәртебесінен айыру әрекеті заңсыз деп таныды.
UCLA миграциялық құқығы және саясаты орталығының тең директоры Ахилан Аруланантам сәрсенбідегі шешім Гондурас, Никарагуа және Непалдан келген жасыл карта иелеріне Америка Құрама Штаттарында заңды түрде жұмыс істеуге мүмкіндік беруі және оларды федералды миграциялық органдардың ұстауы мен депортациялауына жол бермеу керек деп мәлімдеді.
Отандық қауіпсіздік жөніндегі көмекші хатшы Триша Маклафлин өз мәлімдемесінде судьяның шешімін «президенттің конституциялық өкілеттігін тартып алуға бағытталған федералды сот жүйесінің тағы бір заңсыз және белсенді шешімі» деп атады.
