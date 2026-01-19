АҚШ-та 2025 жылы 47 миллион фентанил мен метамфетамин таблеткалары тәркіленді
АСТАНА.KAZINFORM - Өткен жылы АҚШ-тың Есірткіге қарсы күрес басқармасы (DEA) рекордтық есірткі тәркіледі, оның көп бөлігі оңтүстік шекара арқылы екі картельмен заңсыз өткізілген, деп хабарлайды FOX News.
2025 жылы DEA Колорадо, Юта, Монтана және Вайоминг штаттарын қамтитын таулы аймақтан 8 729 000 фентанил таблеткасы және шамамен 1370 килограмм метамфетамин тәркіледі.
- Бұл сандар адам шошырлық. Колорадода тәркіленген таблеткалар саны өткен жылмен салыстырғанда 76%-ға өсті. Ютада тәркіленген таблеткалар саны екі есеге өсті. Бұл дабыл ғана емес, аймақтың әрбір тұрғыны үшін шошитын жағдай болуы керек, - деді Есірткіге қарсы күрес басқармасының тау шатқалы аймағы бойынша жауапты аға агенті Дэвид Олески.
Бүкіл ел бойынша Есірткіге қарсы күрес басқармасы (DEA) шамамен 47 миллион таблетка тәркіледі.
2025 жылдың сәуірінде Колорадо штатында салмағы 733 фунт (332,5 кг) болатын ең ірі метамфетамин тәркіленді, ал қараша айында рекордтық 1,7 миллион фентанил таблеткасы тәркіленді.
Вайоминг және Монтана штаттары бойынша DEA көмекшісінің арнайы агенті Сезар Авила есірткінің негізгі бөлігі Денвердегі (Колорадо) және Солт-Лейк-Ситидегі (Юта штаты) Синалоа және Картел Халиско жаңа буын (CJNG) картельдеріне жөнелтіліп, содан кейін Вайомингте таратылып жатқанын хабарлады.
Авила шекараның оңтүстігінде картельдер негізінен есірткіні ірі транзиттік орталықтарға тасымалдау үшін тіркемелі тракторларды пайдаланатынын айтты. DEA мәліметтері бойынша, 2026 жылы 239 000-нан астам фентанил таблеткасы және 10 000-нан астам метамфетамин таблеткасы тәркіленген.
Бұған дейін АҚШ-тың латынамерикалық есірткі картельдеріне қарсы қосымша шаралар қарастырып жатқанын хабарлаған едік.