АҚШ-та 2026 жылғы «Алтын глобус» сыйлығының жеңімпаздары белгілі болды
АСТАНА.KAZINFORM - Лос-Анжелесте 83-ші «Алтын глобус» сыйлығының жеңімпаздары жарияланды, деп хабарлайды BBC.
«Битва за битвой» фильмі 9 номинация бойынша жоғары бағаланып, көш бастады, оның ішінде «Үздік фильм (мюзикл немесе комедия)», «Үздік режиссер» және «Үздік сценарий» номинациялары бар.
Одан кейін Йоаким Триердің «Сентиментальная ценность» фильмі 8 номинация, Райан Куглердің «Грешники» фильмі 7 номинация бойынша сыйлыққа ие болды. Хлоя Чжаоның «Гамнет» фильмі 6 номинацияға ие болды, ал Гильермо дель Тороның «Франкенштейн» және «Джон Чу» кинокартиналары 5 номинациядан алды.
«Үздік драмалық фильм» номинациясына «Франкенштейн», «Гамнет», Джафар Панахидің «Простая случайность», Клебер Мендонс Фильоның «Секретный агент», «Грешники» және «Сентиментальная ценность» фильмдері ұсынылды.
Телесериалдар арасында «Белый лотос» 6 аталым бойынша көш бастап тұр. Британдық Netflix сериалы «Переходной возраст» 5 номинацияны жеңіп алды, оның ішінде жақында Эмми сыйлығының ең жас иегері атанған 15 жатағы Оуэн Купер «Екінші пландағы үздік актер» номинациясына ие болды.
«Убийства в одном здании» және «Разделение» сериалдарының әрқайсысы 4 номинациядан жеңіп алды. Шетелдік фильмдер арасында норвегиялық «Сентиментальная ценность» фильмі 8 аталым бойынша ерекшеленді, ал француздық «Простая случайность» фильмі 4 номинация жеңіп алды.
Негізгі актерлік санаттарда күтпеген тосынсыйлар болды. «Үздік драмалық актриса» номинациясына Сидни Суини(«Кристи») емес Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»), Джулия Робертс («После охоты») және «Прости детка» фильмінде басты рөлді сомдаған Ева Виктор ұсынылды. Сонымен қатар Тесса Томпсон («Гедда») және ирландиялық актриса Джесси Бакли («Гамнет») номинацияға ие болды.
«Аватар. Пламя и пепел» фильмі 2 номинацияға ие болды — біреуі кассалық түсім бойынша, екіншісі Майли Сайрустың саундтрегі бойынша. «Үздік кассалық түсім» санатындағы басқа номинанттардың қатарында «F1», «Кей-поп-охотницы на демонов» бар.
«Алтын глобус» -2026 марапаттау рәсімі 11 қаңтарда Лос-Анжжелесте өтеді, оны Никки Глейзер екінші жыл қатарынан жүргізеді.
«Оскардан» айырмашылығы, «Алтын глобус» номинанттарын киноиндустрияны қамтитын халықаралық журналистер таңдайды.
Бұған дейін қазақстандық онлайн-кинотеатр халықаралық марапат алғанын хабарлаған едік.