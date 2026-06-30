АҚШ-та аптап ыстық салдарынан шамамен 162 миллион адамның өміріне қауіп төніп тұр
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ-та шамамен 162 миллион адам 35 штатты қамтитын аптап ыстық туралы ескерту алды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі NBC News-ке сілтеме жасап.
Апта соңына дейін аптап ыстық күшейіп, температура 35–40°C (95–104°F) жетуі мүмкін деп болжанды. Адам ағзасының жылуды қалай сезінетінін өлшейтін аптап индексі 40,5–46°C (105–115 градус Фаренгейт) жетуі мүмкін.
Қауіп төніп тұрған қалаларға Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Чикаго, Миннеаполис, Сент-Луис, Нэшвилл, Теннесси, Атланта, Орландо, Флорида және Кливленд кіреді.
Ұлттық ауа райы қызметінің мәліметі бойынша, дүйсенбі күні түстен кейін Чикагодағы температура 33°C (91°F) болды, бірақ 39°C (102°F) сияқты сезілді, ең жоғары температура сәрсенбіге дейін 38°C-тан 43°C-қа дейін (100-ден 111°F-қа дейін) болады деп болжанды.
Дейтон, Огайо штатында ең жоғары температура 102°F (38°C) болғаны хабарланды.
Нью-Йорк қаласында жұма күні ең жоғары температура 95°С болады, ал ыстық индексі Фаренгейт бойынша 106 градус (41,1°C) болады деп болжанды. Вашингтон, Колумбия округі және Роли, Солтүстік Каролинада осы аптаның соңында ең жоғары температура 39°C, ал ыстық индексі Фаренгейт бойынша сәйкесінше 108 градус (42,2°C) және 107 градус (41,6°C) болатыны ескертілген.
Бұған дейін Еуропадағы ыстық толқыны 1300-ден астам адамның өліміне себеп болғаны хабарланған болатын.