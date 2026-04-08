АҚШ-та бала тәрбиесіне 300 000 доллардан артық жұмсалады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-та 18 жасқа дейінгі баланы тәрбиелеу құны 300 000 доллардан асты, бұл 2025 жылмен салыстырғанда шамамен 2%-ға көп, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі.
CBS News хабарлауынша, LendingTree компаниясының жаңа бағалауы бойынша, 2026 жылы бір балаға шаққандағы шығын 303 418 долларды немесе жылына орта есеппен 16 857 долларды құрайды.
Есептеу салық жеңілдіктерін ескере отырып, АҚШ-та жылына орташа табысы шамамен 100 000 доллар болатын ерлі-зайыптылардың типтік шығындарына негізделген. Талдау бала 18 жасқа толғанда аяқталатындықтан, оған ата-аналар үшін тағы бір үлкен шығын саналатын колледж құны кірмейді. АҚШ-та колледждің орташа құны жылына шамамен 38 000 долларды құрайтынын ескерсек, бұл жалпы шығынды тағы 152 000 долларға арттыруы мүмкін.
Америкалық отбасылар балаларды тәрбиелеумен байланысты қаржылық қиындықтарға тап болып отыр. Ақпан айында жүргізілген CBS News сауалнамасына сәйкес, респонденттердің 77%-ы қазіргі кезде бала тәрбиелеу алдыңғы буындарға қарағанда қиынырақ деп санайды.
Көп нәрсе аймаққа байланысты екені аталып өтті. Үш штатта – Аляска, Канзас және Монтана – шығындар өткен жылмен салыстырғанда 20%-дан өсті, ал Гавайи бала тәрбиелеу үшін ең қымбат штат: LendingTree отбасылар 2026 жылы 412 661 доллар жұмсауға мәжбүр болады деп болжайды.
Алайда, 2024 жылы америкалық отбасының орташа табысы 83 730 долларды құрағанын ескерсек, бала туғаннан бастап мектепті бітіргенге дейін тәрбиелеудің жалпы құны айтарлықтай өскен. Zillow мәліметі бойынша, баланы тәрбиелеу құны қазір АҚШ-тағы орташа тұрғын үй бағасына жақындап келеді, ол 31 қаңтардағы жағдай бойынша 356 000 долларды құрады.
Бұған дейін америкалықтардың қарызы 18,6 триллион долларға жеткені хабарланған болатын.