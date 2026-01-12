АҚШ-та Федералдық қор жүйесінің төрағасына қарсы тергеу басталды – New York Times
АСТАНА. KAZINFORM – Колумбия округінің прокуратурасы Федералдық қор жүйесінің Вашингтондағы штаб-пәтерін жөндеуге байланысты оның төрағасы Джером Пауэлге қарсы қылмыстық тергеу амалдарын бастады, деп хабарлайды BBC мен New York Times.
NYT мәліметінше, жария мәлімдемелерді талдауды және шығын туралы құжаттарды қарауды қамтитын тергеуді қараша айында өткен жылы Колумбия округінің федералдық прокуроры болған Жанин Пирро мақұлдады.
Пауэлдің өзі Трамп әкімшілігі оны осы жазда Конгресте берген түсінігіне байланысты қылмыстық айыптаулармен қорқытқанын мәлімдеді. Ал АҚШ президенті Пауэлді пайыздық мөлшерлемені айтарлықтай төмендету және штаб-пәтерін 2,5 млрд долларға жаңғырту талаптарына қарсылық білдіргені үшін сынға алды.
Өткен аптада NYT-қа берген сұхбатында Трамп ФҚЖ-ның жаңа төрағасын таңдағанын мәлімдеді. Трамптың кеңесшісі Кевин Хассетт бұл лауазымға басты үміткерлердің бірі саналады.
ФҚЖ ғимараттарын жөндеу жұмыстары 2022 жылы басталып, 2027 жылы аяқталуы тиіс. NYT атап өткендей, бұл шығын бюджеттен шамамен 700 млн доллар артық.
Ғимарат 1930 жылдары салынғаннан бері онда кешенді жөндеу жұмыстары жүргізілмеген. Атап айтқанда, асбест пен қорғасынмен ластануды жою және мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қолжетімділікті қамтамасыз ету қажет. Осы арада жөндеу жобасында жоғары лауазымды шенеуніктерге арналған жеке жеделсатылар мен асханалар, субұрқақтар мен жаңа мәрмәр элементтері, сондай-ақ қызметкерлерге арналған шатырдағы терраса қарастырылған. Маусым айында өткен Конгресс тыңдауында Пауэлл бұл элементтердің көпшілігі соңғы жобаға кірмегенін мәлімдеді.
– VIP асхана да, жаңа мәрмәр де жоқ. Біз ескі мәрмәрді алып тастадық, бірақ оны қайтадан орнатып жатырмыз, - деді ол.
Осыған дейін Трамп ФҚЖ төрағасы қызметіне үміткерлер санын азайтқанын жазған едік.