АҚШ-та иммиграция қызметкерлеріне денеге тағатын камералар беріледі
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың ішкі қауіпсіздік министрі Кристи Ноэм Миннесота штатында жұмыс істейтін барлық федералды иммиграция агенттеріне жақында денеге тағатын бейнекамералар берілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды BBC.
Мұндай шешімге министрлік ведомство өкілдерінің Минесота штатында иммиграциялық операциялар кезінде екі адамның мерт болуына байланысты қабылдап отыр.
Еске салайық, қаңтар айының басында АҚШ-тың иммиграция қызметінің өкілі Миннесота штатына қарасты Минеаполисте әйелді атып өлтірді.
АҚШ билігінің мәлімдеуінше, әйел өзінің көлігімен қызметкерді қағып кетпек болған.
Қаза тапқан Рене Гуд — АҚШ азаматы, жергілікті тұрғын.
Осы оқиғалардан кейін Аляска штатынан сайланған сенатор Лиза Мурковски мен Солтүстік Каролинадан сайланған Том Тиллис Республикалық партияның ұстанымына қарсы шығып, Кристи Ноэмнің отставкаға кетуі керектігін талап етті. Олай болмаған жағдайда президент Дональд Трамптың оны қызметтен босату қажеттігін айтты.
Олар Сенаттағы бірнеше демократқа қосылып, Миннеаполистегі иммиграциялық операция кезінде қаза болған Алекс Претти мен Рене Николь Гудтың өлімі бойынша кінәлілердің жауапқа тартылуын талап етті.
- Миннеаполистегі қызметкерлерді денеге тағылатын камералармен қамтамасыз етеміз. Бұл шешім қазірден бастап күшіне енеді, — деп жазды Кристи Ноэм дүйсенбі күні X әлеуметтік желісінде.
Сонымен қатар Хеннепин округінің сот-медициналық сарапшысы 24 қаңтарда Алекс Преттидің өлімі басқа адамның әрекеті салдарынан болғанын ресми түрде растады. Алайда homicide термині бұл әрекеттің автоматты түрде қылмыс екенін білдірмейтіні атап өтілді.
Сараптамаға сәйкес, Претти құқық қорғау органының бір қызметкері атқан бірнеше оқтан жараланып, ауруханада көз жұмған. Қосымша деректер жоқ.
АҚШ-тың Кеден және шекара қызметі Преттидің өліміне қатысы бар екі қызметкерде денеге тағылатын камера болғанын, екеуінің де уақытша жұмыстан шеттетілгенін хабарлады. Ал Әділет министрлігі бұл іс бойынша шекарашылардың әрекеттерінің заңдылығын тексеру үшін алдын ала тергеуді бастады.
Кристи Ноэмнің айтуынша, кейін мұндай камералар ел бойынша барлық иммиграциялық қызметкерлерге таратылмақ.
Денеге тағылатын камералар — демократтар талап етіп отырған иммиграциялық органдардың жұмысындағы өзгерістердің бірі. Олар бұл реформаға қаржы қарастырылмайынша, кезекті федералды бюджетті қолдаудан бас тартып отыр. Соның салдарынан АҚШ-та үшінші күн қатарынан федералды биліктің жұмысы ішінара тоқтаған.
BBC дерегінше, қазір Иммиграция және кеден қызметі (ICE) АҚШ-тағы өзге құқық қорғау органдарына қарағанда көбірек қаржы алады. Өткен жылы Конгресс бұл қызметке 80 млрд доллар бөлген.
Президент Дональд Трамп та Кристи Ноэмнің мәлімдемесіне пікір білдірді.
- Жалпы алғанда, бұл құқық қорғау органдары үшін жақсы. Өйткені адамдар не болғаны туралы өтірік айта алмайды. Менің ойымша, бұл 80 пайыз жағдайда қызметкерлердің өзіне тиімді, — деді ол.
Осыған дейін Трамп АҚШ-тың салық қызметін сотқа беріп, 10 миллиард доллар талап еткені туралы жаздық.