АҚШ-та қарлы боран салдарынан экономикалық шығын 100 млрд доллардан асуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тағы қарлы бораннан келетін жалпы шығындар мен экономикалық залалдың мөлшері 105-115 миллиард долларды құрауы мүмкін, деп хабарлайды Анадолы.
Дүниежүзі бойынша ауа райын болжау қызметін көрсететін AccuWeather компаниясы АҚШ-тағы «тарихи» аязды қарлы боранға қатысты мәлімдеме жасады.
Мәлімдемеде АҚШ бойынша 200 миллионнан астам адамның қарлы бораннан зардап шеккені, кейбір әуежайлардың жабылғаны, мыңдаған рейстердің тоқтатылғаны немесе кейінге қалдырылғаны айтылған.
Қарлы боран аяқталғаннан кейін аяз қысатыны хабарланды. Сонымен қатар электр тарату желілерінде мұз қатуы салдарынан 1 миллионнан астам тұтынушының электр қуатынсыз қалғаны айтылды.
Миллиондаған адамдар үшін жылыту шығындары әдеттегіден 20-35% жоғары болуы мүмкін, ал Нью-Йорк, Филадельфия, Питтсбург және Балтимор қалаларында қаңтар айының соңынан ақпан айының соңына дейін жылытуға сұраныс 20 жылдық тарихи орташа көрсеткіштен айтарлықтай жоғары болады деп күтіледі.
— AccuWeather сарапшыларының айтуынша, алдын ала бағалаулар бойынша қарлы боран мен оның бірнеше штаттардағы әсерінен жалпы экономикалық шығын мен залал 105-115 миллиард доллар аралығында болады, — деп хабарлайды компания.
Сондай-ақ, рейстердің болмауы, кәсіпорындардың жабылуы және жеткізу тізбегіндегі бұзылулар сияқты мәселелер туралы айтылған мәлімдемеде қарлы боран Лос-Анджелес ауданындағы ең қымбат экстремалды ауа райы құбылысына айналуы мүмкін екендігі, мұндай шығын соңғы рет орман өрттері кезінде болғаны атап өтілген.
АҚШ-тағы боран салдарынан 24 штатта төтенше жағдай жарияланып, 11 адам қаза тапқаны хабарланды.