АҚШ-тағы дауыл: 24 штатта төтенше жағдай жарияланып, 11 адам қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ-қа қалың қар мен аяз әкелген «Ферн» дауылынан кем дегенде 11 адам қаза тапты. Он мыңға жуық рейс тоқтатылды, миллионнан астам тұтынушы электр қуатынсыз қалды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
АҚШ-тың 24 штатында төтенше жағдай жарияланды.
Жексенбі күнгі дауылдың шарықтау шегінде Техастан Солтүстік және Оңтүстік Каролинаға дейінгі сегіз штатта миллионнан астам үй мен кәсіпорын электр қуатынсыз қалды. Әсіресе Теннесси штаты тұтас жарықсыз қалды.
The Weather Channel басылымының хабарлауынша дауыл кезінде 17 000-нан астам рейс тоқтатылды.
Ірі қалалардағы мектептер дүйсенбі күні сабақтарын тоқтатты немесе қашықтан оқытуға көшті.
BBC -дің хабарлауынша, 200 миллионнан астам америкалық экстремалды ауа райының салдарына тап болуы мүмкін.
Ел бойынша азық-түлік дүкендерінің сөрелері тез босап жатыр, ал көптеген аймақ тұрғындары алдағы күндері сыртқы әлеммен байланыстан ажырап қалуы мүмкін деген болжам айтылды.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, ауа райы қызметі дауыл дүйсенбі күні Шығыс жағалауынан Атлант мұхитына қарай жылжиды, одан кейін арктикалық ауаның қосымша ағыны пайда болып, қатты суық пен мұзды ауа райы алдағы бірнеше күнге созылады деп болжайды.
- Бұл дауыл жағдайы өте ерекше, себебі біраз уақыт суық болады, - деді Ішкі қауіпсіздік министрі Кристи Ноэм «Fox News Sunday Briefing» бағдарламасында.
Зардап шеккен аймақтардың, әсіресе Техастың солтүстігіндегі тұрғындар көшелердің коньки тебу алаңдарына айналғанын айтады.
Бұған дейін АҚШ-та қарлы боран салдарынан шамамен 770 мың адам жарықсыз қалғанын хабарлаған едік.