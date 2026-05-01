АҚШ-та робототехникадан өтіп жатқан чемпионатта елімізден 230 оқушы өнер көрсетеді
АСТАНА. KAZINFORM - АҚШ-та өтіп жатқан FIRST Championship әлемдік робототехника чемпионатында Қазақстаннан шамамен 230 оқушы өнер көрсетіп жатыр, деп хабарлайды ҚР Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.
Бапасөз қызметінің мәліметтеріне қарағанда, Хьюстон қаласында жыл сайын 50 000-нан астам қатысушыны біріктіретін әлемдегі ең ірі инженерлік турнирлердің бірі басталды. Биыл Қазақстан атынан сайысқа 225 оқушы қатысып жатыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда шамамен 3 есеге көп.
Делегация құрамына Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды, Орал, Щучинск қалалары мен Түркістан облысынан командалар енді. Қатысушылар Астанада өткен Alem Tech Fest Орталық Азия кезеңінде іріктеуден өтті.
Чемпионат мектеп оқушылары арасындағы робототехника бойынша негізгі халықаралық жарыстардың бірі саналады. Қатысушылар инженерлік шешімдер әзірлеп, матчтар сериясынан өтіп, финалдық кезеңдерге жолдама үшін бақ сынайды. Алаң инженерлік дайындығы жоғары және бәсекелестік деңгейі жоғары елдердің командаларын біріктіреді.
Биыл жарысқа қатысушылар санының артуы жүйелі дайындық пен инженерлік білім беруді дамыту нәтижесінде мүмкін болды. 2020 жылдан бастап Қазақстан STEM бағыты бойынша халықаралық деңгейде өз позициясын кезең-кезеңімен нығайтып келеді.
Осыған дейін қазақстандық студенттің адам бара алмайтын қауіпті жерлерде жұмыс істейтін робот шығарғаны туралы жаздық.