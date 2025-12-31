АҚШ-та тұмау жұқтырғандар саны артып келеді
АСТАНА.KAZINFORM - Тұмаудың жаңа А нұсқасы немесе H3N2 АҚШ-та тез таралуына байланысты «супер тұмау» деген атауға ие болды, деп хабарлайды NBC News.
Ауруларды бақылау және алдын алу орталықтарының мәліметі бойынша, 20 желтоқсандағы жағдай бойынша тұмаудың тарауы 32 штатта «жоғары» немесе «өте жоғары» деңгейде болды, бұл алдыңғы аптадағы 17 штаттан жоғары. Қазан айынан бері кем дегенде 7,5 миллион адам ауырған.
Ауруханаға жатқызу бір апта ішінде екі есеге артып, 19 053 жағдайға жетті, бұл алдыңғы аптадағы 9 944 жағдаймен салыстырғанда жоғары. Тұмаудан шамамен 3100 адам қайтыс болды. Балалар өлімі де тіркелді.
Дәрігерлер тұмау алдағы бірнеше апта бойы тарайды деп болжады, ал бәсеңсу келесі жылдың қаңтар айының соңы немесе ақпан айына қарай болуы мүмкін. Тұмаудың жоғары деңгейі туралы хабарлаған жаңа штаттарға Калифорния, Невада, Миссури, Арканзас, Алабама және Флорида кіреді.
«Өте жоғары» санаттағы бірнеше штаттарға Нью-Йорк, Нью-Джерси, Оңтүстік Каролина, Луизиана және Колорадо кіреді.
Қазіргі уақытта басым штамм - тұмау А, атап айтқанда, тез таралатын мутацияланған H3N2 штамы.
Осыған дейін ДДҰ Гонконг тұмауының тез таралып жатқанын ескерткен болатын.