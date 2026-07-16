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    АҚШ-тың Алматыдағы бас консулы ауысты

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда АҚШ-тың жаңа бас консулы тағайындалды.

    АҚШ-тың Алматыдағы бас консулы ауысты
    Фото: АҚШ-тың Алматыдағы бас консулдығы

    Бұл туралы 2026 жылғы 16 шілдеде АҚШ-тың Алматыдағы бас консулдығы мәлімдеді.

    «Жаңа тағайындалған Алматыдағы АҚШ Бас консулы Питер Кауфман Қазақстанға келді. Қош келдіңіз, Кауфман мырза!», — делінген хабарламада.

    Питер Кауфман бұған дейін АҚШ-тың Беларусьтегі уақытша сенімді өкілі, АҚШ-тың Вильнюстегі елшілігінде Беларусь мәселелері жөніндегі бөлім басшысы болып қызмет еткен.

    Ол сондай-ақ Әзербайжандағы АҚШ елшілігінде бірінші хатшы лауазымын атқарған.

    Еске салайық, бұған дейін АҚШ-тың Алматыдағы бас консулы қызметін Мишел Еркін атқарды. Ол қызметіне кіріскен кезде Қазақстан жұртымен танысу видеосын қазақша жариялаған еді.


    АҚШ Дипломатия
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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