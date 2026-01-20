KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    17:54, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5

    АҚШ-тың әскери ұшақтары Гренландияға барады

    АСТАНА.KAZINFORM - Солтүстік Америка аэроғарыш қорғанысы қолбасшылығының (NORAD) ұшақтары жақын арада Гренландиядағы АҚШ әскери базасына ұзақ уақыт бойы жоспарланған іс-шараларды жүргізу үшін барады, деп хабарлайды Gulf News.

    Военные самолеты США прибудут в Гренландию — NORAD
    Фото: misbar.com

    Ұшақ Питуффик ғарыш күштері базасына континенттік Америка Құрама Штаттары мен Канададағы базалардан келеді. Мәлімдемеде іс-шаралар Даниямен үйлестірілгені және Гренландияға хабарланғаны айтылған.

    - Олар АҚШ пен Канада, сондай-ақ Дания Корольдігі арасындағы берік қорғаныс ынтымақтастығына сүйене отырып, ұзақ уақыт бойы жоспарланған NORAD іс-шараларын қолдайды, - деп мәлімдеді NORAD.

    Трамп Гренландияны «қандай да бір жолмен» басып аламын деп қорқыту арқылы АҚШ-тың трансатлантикалық одақтастары арасында алаңдаушылық тудырды.

    Бұған дейін Еуроодақ трансатлантикалық қатынастар мен тарифтер мәселесін шешу ниетін хабарлаған.

