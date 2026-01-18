Еуроодақ трансатлантикалық қатынастар мен тарифтер мәселесін шешуге ниетті
АСТАНА. KAZINFORM – 17 қаңтар күні кешке Еурокомиссия төрағасы Урсула фон дер Лейен мен Еуропалық кеңес төрағасы Антонио Коста Гренландия төңірегіндегі жағдайға қатысты бірлескен мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Еурокомиссия халықаралық құқықтың негізгі қағидалары ретінде аумақтық тұтастық пен егемендікті атап өтті. Бұл қағидалар Еуропа мен халықаралық қауымдастық үшін маңызды cаналады.
Еуропалық Одақ лидерлері Арктикадағы бейбітшілік пен қауіпсіздікті, соның ішінде НАТО аясындағы ортақ трансатлантикалық мүддені тұрақты түрде қолдайтынын мәлімдеді. Данияның одақтастарымен бірлесіп өткізген алдын ала келісілген әскери жаттығулары Арктикадағы қауіпсіздікті арттыруға бағытталған және ешкімге қауіп төндірмейді.
Еуропалық Одақ Дания мен Гренландия халықтарымен толық ынтымақтастықта жұмыс істеп жатыр. Диалог маңызды болып қала береді және ЕО Дания Корольдігі мен АҚШ арасында өткен аптада басталған келіссөздерді қолдауға ниетті. Сонымен қатар тарифтер трансатлантикалық қатынастарға кері әсерін тигізіп, экономикалық рецессия қаупін арттыруы мүмкін. Еуропа біртұтас, үйлестірілген түрде әрекет етіп, өзінің егемендігін қорғауға дайын екенін атап өтті.
Еске сала кетейік, бұған дейін Еуроодақ 2019 жылдан бергі ең жоғары депортация көрсеткішін хабарлаған болатын.