АҚШ-тың ең ірі ұшақ тасымалдағыш кемесі Қызыл теңізге кірді
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ-тың ең ірі ұшақ тасымалдағышы USS Gerald R. Ford Суэц каналы арқылы өтіп, Қызыл теңізге жетті, деп хабарлайы Анадолы.
АҚШ Әскери-теңіз институтының (USNI) мәліметі бойынша, тасымалдаушы Таяу Шығыстағы шиеленістің күшеюіне байланысты аймаққа орналастырылды.
АҚШ Қорғаныс министрлігі (Пентагон) сонымен қатар алдыңғы күні Суэц каналы арқылы өтіп бара жатқан USS Ford және АҚШ эсминеці USS Bainbridge (DDG-96) фотосуреттерін жариялады.
Пентагон бұған дейін USS Ford-ты Таяу Шығысқа орналастыру туралы шешім ақпан айының ортасында қабылданғанын және оның миссиясы келесі жылдың мамыр айына дейін жалғасатынын мәлімдеген.
Осылайша, аймақта екі америкалық ұшақ тасымалдаушы кеме жұмыс істей бастады.
Қызыл теңізде USS Gerald R. Ford жұмыс істеп тұр, ал USS Abraham Lincoln (CVN-72) Оман теңізінде.
Ашық дереккөздерден алынған талдауға сәйкес, Иранмен соғыстың басталуына байланысты АҚШ Таяу Шығыстағы әскерін соңғы жылдары ең жоғары деңгейге дейін арттырды.
АҚШ пен Израильдің Иранға шабуылы
Израиль мен АҚШ-ты Тегеран мен Вашингтон арасындағы келіссөздер жүріп жатқанына қарамастан, 28 ақпанда Иранға қарсы әскери операция бастады.
Кек алу үшін Иран тек Израильге ғана емес, сонымен қатар америкалық әскери базалар орналасқан аймақтағы бірнеше елге, ең алдымен Кувейт, Қатар, Біріккен Араб Әмірліктері (БАӘ) және Бахрейндегі нысандарға да шабуыл жасады.
АҚШ пен Израиль шабуылдары Иран көсемі аятолла Әли Хаменеи мен көптеген жоғары лауазымды шенеуніктердің өмірін қиды.
Иран Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі Хоссейн Керманпур АҚШ пен Израиль шабуылдарында 926 адам қаза тапқанын хабарлады.
Израиль өз кезегінде Иранмен өзара шабуылдар басталғаннан бері 11 адам қаза тауып, 502 адам жарақат алғанын, оның ішінде үрей ұстамасынан зардап шеккендерді де мәлімдеді.
Бүгін Израильдің тағы да Тегеранға тағы да соққы бергені белгілі болды.