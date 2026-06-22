АҚШ-тың Иранға қарсы операцияларының шығыны қаншаға бағаланды
АСТАНА.KAZINFORM — Стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының (CSIS) алдағы талдауының алдын ала деректеріне сәйкес, қақтығыс АҚШ Қорғаныс министрлігіне шамамен 40 млрд доллар шығын келтірді, деп хабарлайды CNN.
Стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының (CSIS) аға кеңесшісі Марк Канцианның айтуынша бұл сома оқ-дәрілердің, жойылған техниканың және базалық инфрақұрылымға келтірілген залалдың құнын қамтиды. Бұл ретте 2026 қаржы жылына арналған 1 трлн доллардан асатын Пентагон бюджетіне салынған операциялық шығыстар есепке енгізілмеген.
CNN мәліметтері бойынша Пентагон 80 млрд доллар қосымша қаржы сұраған. Оның кем дегенде 20 млрд доллары Иранмен қақтығыс шеңберіндегі шұғыл шығындармен байланысты. Бұл бағалаулар сонымен қатар сайттарды жөндеуге және аймақтағы америкалық базаларды ұстауға кететін шығындарды есепке алмағандағы шығындар.
Канциан шығындардың негізгі бөлігі оқ-дәрілерге, соның ішінде жоғары технологиялық ұзақ мерзімді қаруды қолдануға жұмсалғанын атап өтті. Бір Tomahawk зымыранының құны шамамен 2,5 миллион долларды құрайды, оның айтуынша, АҚШ осындай мыңдаған зымырандарды қолданған.
Пентагоннан басқа, ішкі қауіпсіздік министрлігі қосымша шығындарға ұшырады.
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