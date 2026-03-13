АҚШ-тың Мичиган штатында синагога маңында атыс болды
АСТАНА. KAZINFORM – Федералдық тергеу бюросының (ФТБ) басшысы Кэш Патель Окленд округіне қарасты Вест Блумфилд қаласында орналасқан Temple Israel синагогасының ғимаратына келгенін хабарлады, деп жазады BBC.
Пательдің Х әлеуметтік желісіне жазғанындай, синагогада белгісіз біреу оқ атып жатыр. Сондай-ақ ғимаратты көлікпен келіп соғып, артынан шабуыл жасалғаны туралы айтылады.
Өзге мәліметтер туралы ФТБ жетекшісі етеңе айтпады.
Америкалық БАҚ синагога ғимаратының шатырынан түтін шығып жатқан туралы видеоларды жариялады.
Окленд округінің шерифі Майкл Бучард оқиға салдарынан зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ екенін мәлім етті.
Reuters агенттігі мен CNN құқық қорғау органдарының анонимді өкіліне сілтеме жасап, шабуыл жасаушының мерт болғанын хабарлады.
Осыған дейін Мичиган штатындағы шіркеудегі атыстан 4 адам қаза тапқаны туралы жазған болатынбыз.