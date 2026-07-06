АҚШ-тың Тәуелсіздік күні жеті адамның қазасымен аяқталды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тағы Тәуелсіздік күнін тойлау кезінде зорлық-зомбылық салдарынан кем дегенде жеті адам қаза тауып, әртүрлі қалаларда он шақты адам жарақат алды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі NBC News-ке сілтеме жасап.
Нью-Йорктің Кони-Айленд ауданындағы Бруклинде қара маска киген ер адам сенбі күні кешке мереке күнін атап өтіп жатқан отбасыға оқ жаудырып, кем дегенде сегіз адамды, оның ішінде төрт баланы жаралады. Кеудесіне оқ тиген 21 жастағы әйелдің жағдайы әлі ауыр. Қарулы адам қашып кетті, іздеу жұмыстары жалғасып жатыр.
Флоридада жексенбі күні түнде Пенсакола қаласының орталығында болған атыста 19 жастағы ер адам қаза тауып, тағы алты адам жарақат алды. Қарулы адам әлі табылған жоқ.
Жексенбі күні түнгі сағат 3-тен кейін Индиана штатының Форт-Уэйн қаласында да атыс болды. Бір әйел қаза тапты, сегіз ересек адам оқ жарақатымен ауруханаға жатқызылды.
Индиана штатының Гэри қаласында жексенбі күні таңертең екі атыс болып, 10 жасар бала қаза тапты. 50 жастағы ер адамның жағдайы әлі ауыр.
Калифорния штатының Комптон қаласында сенбі күні сағат 23:30 шамасында көпқабатты үй кешенінде өткен Тәуелсіздік күніне арналған үлкен кеште бір әйел мен бір ер адам қаза тапты. Тағы үшеуі — ер адам, әйел және қыз — ауыр жарақатпен ауруханаларға жеткізілді. Ер адамның жағдайы ауыр.
Огайо штатының Дейтон қаласында 3 шілде кешке Орегон округінде болған атыста төрт адам жарақат алды.
Огайо штатының Кантон қаласында 46 жастағы әйел жатын бөлмесінде жатып, арқасына отшашу тиіп, ауыр жарақат алды.
Миссури штатының Сент-Луис қаласында сенбі күні түн ортасында болған атыста 17 жастағы жасөспірім қаза тапты. Тағы екі 16 жастағы жасөспірім оқ жарақатымен ауруханаға жеткізілді.
Калифорния штатының Чино қаласында үлкен отшашу жарылысынан бір адам қаза тауып, екі адам ауыр жарақат алды.
Бұған дейін АҚШ-та Тәуелсіздік күнін мерекелеу кезінде 400-ден астам адам ұсталған болатын.