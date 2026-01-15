АҚШ TRIPP жобасының дайындық кезеңіне 140 млн доллар инвестиция салды
АСТАНА. KAZINFORM — TRIPP жобасының дайындық кезеңіне 140 млн АҚШ доллары көлемінде америкалық инвестиция бөлінді, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Армения премьер-министрі Никол Пашинян брифинг барысында мәлімдегендей, америкалық тарап жобаның дайындық кезеңіне 140 млн доллар бөліп үлгерді.
— Америкалық тараптың инвестицияларына келсек: қазіргі уақытта, менің білуімше, жобаның дайындық кезеңіне 140 млн АҚШ доллары бөлінген. Кейінгі инвестициялар көлемі нақты жобалардың қалыптасуына байланысты болады. Бұл — алдын ала есептеулерге қатысты мәселе, алайда сөзсіз, әңгіме қомақты инвестициялар туралы болып отыр, — деді Үкімет басшысы АҚШ-тың TRIPP жобасына салуы мүмкін инвестиция көлеміне қатысты пікір білдіре отырып, аталған жоба аясында америкалық тарапқа 74% үлес берілетінін атап өтті.
TRIPP жобасы бойынша шекті келісімінде үлесті тараптар арасында бөлу инвестиция көлемімен тікелей байланысты екені айтылған. Бұл ретте Никол Пашинян қазіргі кезеңде болашақ салымның нақты көлемін анықтау мүмкін емес екенін атап өтті.
Оның айтуынша, жоба аясында жаңа теміржол желілерін салу қажет етіледі, алайда қажетті шығындарды анықтау үшін егжей-тегжейлі техникалық-экономикалық есептеу қажет.
Бұған дейін Армения мен АҚШ TRIPP жобасы аясында бірлескен компания құратынын жазған едік.