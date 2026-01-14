Армения мен АҚШ TRIPP жобасы аясында бірлескен компания құрады
АСТАНА. KAZINFORM — Армения мен АҚШ елдің егемендігін толық сақтай отырып Армения ішінде транзиттік бағыттарды жүзеге асыру үшін TRIPP Development Company компаниясын құруды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Бұл туралы Армения Сыртқы істер министрлігінің Армения мен АҚШ арасында «Трамптың халықаралық бейбітшілік пен өркендеу бағыты» (TRIPP) жобасын іске асыру бойынша негіздемелік келісім туралы жариялаған бірлескен мәлімдеме мәтінінде айтылған.
Құжатқа сәйкес, Армения TRIPP жобасын дамытуға жауапты болатын TRIPP Development Company-ді құруды рұқсат етіп, оған көмек көрсетуге ниетті. Компанияға бастапқы 49 жыл мерзімге құрылыс жүргізу құқығы беріледі деп жоспарланып отыр. Бұл ретте Армения АҚШ-қа 74% көлеміндегі үлесті ұсынып, өзіне қатысудың 26%-ын қалдырмақ. Осы мерзім аяқталған соң серіктестік тағы 50 жылға ұзартылуы мүмкін, сол кезде Армения үкіметіне қосымша меншік үлесі беріліп, бұл оған компаниядағы үлесін 49%-ға дейін арттыруға мүмкіндік береді.
TRIPP Development Company бастама аясында теміржол және автомобиль жолдары жобаларын тікелей жүзеге асырады, сондай-ақ TRIPP бағдарламасының жеке компоненттері үшін еншілес компаниялар немесе мамандандырылған құрылымдар құрады деп күтіліп отыр. Бұл ретте Ереван ұлттық қауіпсіздік, құқық қорғау қызметі, сондай-ақ TRIPP аймағы арқылы сауда мен транзитті кедендік рәсімдеуді толық бақылауда ұстайды.
Бұдан басқа, Армения компанияға белгіленген бағыттар бойынша мультимодальды транзиттік инфрақұрылымды жоспарлау, жобалау, дамыту, салу, пайдалану және күтіп ұстауға эксклюзивті құқықтар бермек. Бұл өкілеттіктерге жеке инфрақұрылымдық жобалар үшін арнайы мақсаттағы ұйымдарды құру, құрылыс компаниялары, операторлар және қызмет көрсетушілермен келісімшарттар жасасу, инфрақұрылымдық қызметтен кірістерді алу және жинау, сондай-ақ TRIPP бағытын интеграцияланған көлік жүйесінің бөлігі ретінде басқару кіреді.
Құрылыс құқықтары теміржол, автомобиль жолдары, энергетика, цифрлық және басқа да қолдаушы инфрақұрылымды қамтуы мүмкін.
Бұған дейін Армения «Трамп бағыты» жобасы құрылысының басталу мерзімін жариялағанын хабарладық. Ол 2026 жылға белгіленген.