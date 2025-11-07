АҚШ Жоғарғы Соты трансгендерлерге төлқұжаттарындағы жынысын өзгертуге тыйым салды
АСТАНА.KAZINFORM – Бейсенбі күні АҚШ Жоғарғы Соты консервативті көпшілікпен Массачусетс штатының төменгі сотының қаулысын тоқтатты. Осылайша Трамп Әкімшілігіне барлық жаңа төлқұжаттарда адамның туған кездегі биологиялық жынысын көрсетуді талап етуге рұқсат берді, деп хабарлайды ВВС.
Сот «Туған кезде төлқұжат иесінің жынысын көрсету оның туған елін көрсетуден гөрі тең қорғау қағидаттарын бұзбайды» деп шешті сот.
Қаулыда үкіметтің жаңа саясаты «ешкімді дифференциалды қарауға ұшыратпай, тарихи фактіні растайды» делінген.
Мемлекеттік хатшы Марко Рубио Жоғарғы Соттың шешімін президент үшін үлкен жеңіс деп атады.
АҚШ-тың бұрынғы президенті Джо Байденнің әкімшілігі азаматтарға төлқұжаттарында жынысын өз бетінше таңдауға мүмкіндік берді және Мемлекеттік департамент берген саяхат құжатына үшінші нұсқаны - X - қосты.
Алайда Дональд Трамп қызметке кіріскен алғашқы күнінде тек екі жынысты ғана тану туралы жарлыққа қол қойды, нәтижесінде АҚШ төлқұжаттарына тек туған кездегі жынысына байланысты «ер» немесе «әйел» деген жазуы бар құжат беріледі.
Көп ұзамай сот істері басталды, ал осы жылдың сәуір айында Массачусетс штатындағы федералды сот үкіметтің бұл саясатты бүкіл ел бойынша жүзеге асыруына топтық талап арызы арқылы тыйым салды. Байден тағайындаған судья Джулия Кобик бұл саясатты трансгендер америкалықтарға қарсы «ақылға сыймайтын алалаушылыққа» негізделген деп жариялады және олардың АҚШ Конституциясына бесінші түзетумен кепілдендірілген тең қорғау құқығын бұзды.
Бұл консервативті АҚШ Жоғарғы Соты Трамп әкімшілігінің трансгендерлерге қарсы саясатын екінші рет қолдауы. Мамыр айында сот бірауыздан шешім шығармай, әкімшілікке әскери қызметте трансгендерлік қызметке тыйым салуды дереу орындауға рұқсат берді.
Трамп әкімшілігі сонымен қатар трансгендер екенін анықтайтын кәмелетке толмағандарға медициналық көмектің белгілі бір түрлерін шектейтін саясатты, сондай-ақ трансгендер әйелдердің әйелдер спорт командаларында ойнауына тыйым салуды талап етті.
Біз бұған дейін АҚШ Олимпиада комитеті трансгендер әйелдердің жарыстарға қатысуына тыйым салғанын хабарлаған едік.