Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 519,12 теңге, сату - 521,30 теңге;
- еуро: сатып алу - 600,18 теңге, сату - 604,57 теңге;
- рубль 6,34 - 6,45 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,90 - 76,44 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 517,30 теңгеден сатып алынады, 524,27 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 601 теңге, сату - 609,30 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,32 теңге, сату - 6,47 теңге;
- юань 74,86 теңгеден сатып алынады, 78,78 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 19 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,47 теңгеге арзандап, 519,41 теңге болды.