    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 519,12 теңге, сату - 521,30 теңге;

    - еуро: сатып алу - 600,18 теңге, сату - 604,57 теңге;

    - рубль 6,34 - 6,45 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 73,90 - 76,44 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 517,30 теңгеден сатып алынады, 524,27 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 601 теңге, сату - 609,30 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,32 теңге, сату - 6,47 теңге;

    - юань 74,86 теңгеден сатып алынады, 78,78 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 19 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,47 теңгеге арзандап, 519,41 теңге болды.

     

