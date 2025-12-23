Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 515,61 теңге, сату — 517,59 теңге;
— еуро: сатып алу — 601,86 теңге, сату — 606,24 теңге;
— рубль 6,40 — 6,53 теңге аралығында саудаланады.
— юань 72,98 — 75,49 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 513,34 теңгеден сатып алынады, 520,34 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 600,40 теңге, сату — 610,39 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,43 теңге, сату — 6,58 теңге;
— юань 72,98 теңгеден сатып алынады, 77,05 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 22 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,55 теңгеге арзандап, 515,02 теңге болды.