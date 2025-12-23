KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    08:43, 23 Желтоқсан 2025

    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обмен валюты, ақша айбастыру
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 515,61 теңге, сату — 517,59 теңге;
    — еуро: сатып алу — 601,86 теңге, сату — 606,24 теңге;
    — рубль 6,40 — 6,53 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 72,98 — 75,49 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 513,34 теңгеден сатып алынады, 520,34 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 600,40 теңге, сату — 610,39 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,43 теңге, сату — 6,58 теңге;
    — юань 72,98 теңгеден сатып алынады, 77,05 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 22 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,55 теңгеге арзандап, 515,02 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
