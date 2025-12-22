KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:00, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    KASE: доллар бағамы 2,5 теңгеге арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    KASE: доллар бағамы 2,5 теңгеге арзандады
    Фото: pixabay

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,55 теңгеге арзандап, 515,02 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 517,66 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 515,78 теңгеден сатып алынады, 517,75 теңгеден сатылады. Еуро 601,89 – 606,32 теңге, ал рубль 6,39 – 6,51 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,95 теңгеден сатып алынады, 75,49 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    – доллар 513,39 теңгеден сатып алынады, 520,39 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 600,32 теңге, сату - 610,30 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,41 теңге, сату - 6,56 теңге.

    – юань: сатып алу - 72,96 теңге, сату - 77,05 теңге.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 3,54 теңгеге қымбаттап, 517,66 теңге болды.

    Тегтер:
    Астана Рубль Доллар Теңге Алматы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар