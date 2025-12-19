KZ
    16:20, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Бірнеше күн арзандаған доллар бағамы қайта көтерілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады. 

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,54 теңгеге қымбаттап, 517,66 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 513,55 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 517,84 теңгеден сатып алынады, 519,76 теңгеден сатылады. Еуро 605,01 — 609,70 теңге, ал рубль 6,38 — 6,51 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,95 теңгеден сатып алынады, 75,66 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 514,63 теңгеден сатып алынады, 521,63 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 600,72 теңге, сату — 610,73 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,35 теңге, сату — 6,50 теңге.
    — юань: сатып алу — 72,94 теңге, сату — 77,10 теңге.

    Еске салайық, 18 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,77 теңгеге арзандап, 513,55 теңге болды.

