Теңге қор нарығында нығайып келеді
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,77 теңгеге арзандап, 513,55 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 514,31 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 515,47 теңгеден сатып алынады, 517,69 теңгеден сатылады. Еуро 602,40 — 607,63 теңге, ал рубль 6,40 — 6,52 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,90 теңгеден сатып алынады, 75,61 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
— доллар 512,55 теңгеден сатып алынады, 519,55 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 597,48 теңге, сату — 607,48 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге.
— юань: сатып алу — 72,88 теңге, сату — 77,05 теңге.
Еске салайық, 17 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,5 теңгеге арзандап, 514,31 теңге болды.