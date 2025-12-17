KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:10, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қор биржасында доллар 4,5 теңгеге арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады. 

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,5 теңгеге арзандап, 514,31 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 519,61 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 515,32 теңгеден сатып алынады, 517,50 теңгеден сатылады. Еуро 602,19 — 607,57 теңге, ал рубль 6,39 — 6,52 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,94 теңгеден сатып алынады, 75,63 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 512,65 теңгеден сатып алынады, 519,63 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 597,60 теңге, сату — 608 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,38 теңге, сату — 6,53 теңге.
    — юань: сатып алу — 72,97 теңге, сату — 77,10 теңге.

    Еске салайық, бұған дейін базалық мөлшерлеме бойынша 2026 жылға арналған шешімдер кестесі бекітілді.

    Тегтер:
    Рубль Доллар Теңге Экономика Валюта ҚР Ұлттық банкі Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар