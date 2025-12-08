KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:15, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Базалық мөлшерлеме бойынша 2026 жылға арналған шешімдер кестесі бекітілді

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚР Ұлттық банкі 2026 жылы базалық мөлшерлеме бойынша қабылданатын шешімдердің күнтізбесін бекітті.

    Ұлттық банк
    Фото: .nationalbank.kz

    Келесі жылы базалық мөлшерлеме жөнінде 8 шешім қабылдау жоспарланған, оның төртеуі болжам раундының нәтижелері негізінде айқындалады.

    Ұлттық банктің мәліметінше, базалық мөлшерлеме бойынша шешімдер аптаның соңғы жұмыс күнінде Астана уақытымен 12:00-де жарияланады және келесі аптаның бірінші жұмыс күнінен бастап күшіне енеді.

    2026 жылы базалық мөлшерлеме бойынша шешімдер мына күндері жарияланады:

    23 қаңтар
    6 наурыз
    24 сәуір
    5 маусым
    24 шілде
    4 қыркүйек
    23 қазан
    4 желтоқсан

    Ұлттық банк шешімдері елдің ақша-кредит саясатының негізгі бағытын айқындайтындықтан, қаржы нарығы үшін маңызды бағдар саналады.

    Айта кетейік, бұған дейін Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 2026 жылдың ортасына дейін төмендетпейтіні хабарланған болатын.

    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
