Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар: сатып алу - 538,85 теңге, сату - 541,18 теңге;
- еуро: сатып алу - 626,89 теңге, сату - 631,17 теңге;
- рубль 6,54 - 6,68 теңге аралығында саудаланады.
- юань 76,11 - 78,60 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:
- доллар 536,47 теңгеден сатып алынады, 542,47 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 625,53 теңге, сату - 633,54 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,54 теңге, сату - 6,69 теңге.
- юань 76,09 теңгеден сатып алынады, 79,91 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 17 қазан күндізгі күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,32 теңгеге арзандап, 536,32 теңге болды.