KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:41, 18 Қазан 2025 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    р
    Фото: pexels

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар: сатып алу - 538,85 теңге, сату - 541,18 теңге;
    - еуро: сатып алу - 626,89 теңге, сату - 631,17 теңге;
    - рубль 6,54 - 6,68 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 76,11 - 78,60 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар 536,47 теңгеден сатып алынады, 542,47 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 625,53 теңге, сату - 633,54 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,54 теңге, сату - 6,69 теңге.
    - юань 76,09 теңгеден сатып алынады, 79,91 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 17 қазан күндізгі күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,32 теңгеге арзандап, 536,32 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар