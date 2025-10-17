KZ
    16:14, 17 Қазан 2025

    Апта аяғында доллар тағы арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады. 

    Фото: Pexels

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,32 теңгеге арзандап, 536,32 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы – 537,84 теңге. 

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 538,04 теңгеден сатып алынады, 540,07 теңгеден сатылады. Еуро 626,99 – 631,21 теңге, ал рубль 6,56 – 6,69 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 76,10 теңгеден сатып алынады, 78,59 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    – доллар 536,34 теңгеден сатып алынады, 542,32 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 625,53 теңге, сату - 633,54 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,52 теңге, сату - 6,68 теңге.

    – юань: сатып алу - 76,08 теңге, сату - 79,91 теңге.

    Еске салайық, 16 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,6 теңгеге арзандап, 537,84 теңге болды.

