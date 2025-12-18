KZ
    09:02, 18 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 515,43 теңге, сату - 517,76 теңге;

    - еуро: сатып алу - 602,27 теңге, сату - 607,61 теңге;

    - рубль 6,40 - 6,52 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 72,92 - 75,63 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 512,66 теңгеден сатып алынады, 519,60 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 597,60 теңге, сату - 607,56 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,37 теңге, сату - 6,52 теңге;

    - юань 72,87 теңгеден сатып алынады, 77,00 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 17 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,5 теңгеге арзандап, 514,31 теңге болды.

