Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 515,43 теңге, сату - 517,76 теңге;
- еуро: сатып алу - 602,27 теңге, сату - 607,61 теңге;
- рубль 6,40 - 6,52 теңге аралығында саудаланады.
- юань 72,92 - 75,63 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 512,66 теңгеден сатып алынады, 519,60 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 597,60 теңге, сату - 607,56 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,37 теңге, сату - 6,52 теңге;
- юань 72,87 теңгеден сатып алынады, 77,00 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 17 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,5 теңгеге арзандап, 514,31 теңге болды.