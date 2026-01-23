Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 505,81 теңге, сату — 508,31 теңге;
— еуро: сатып алу — 590,68 теңге, сату — 595,13 теңге;
— рубль 6,51 — 6,63 теңге аралығында саудаланады.
— юань 73,71 — 76,51 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 504,03 теңгеден сатып алынады, 510,97 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 590,00 теңге, сату — 599,93 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,70 теңге;
— юань 74,30 теңгеден сатып алынады, 78,38 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 22 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,94 теңгеге арзандап, 505,71 теңге болды.