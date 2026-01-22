Қазақстан қор биржасында теңге нығая түсті
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,94 теңгеге арзандап, 505,71 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 506,70 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 505,76 теңгеден сатып алынады, 508,05 теңгеден сатылады. Еуро 590,59 – 595,05 теңге, ал рубль 6,51 – 6,63 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,71 теңгеден сатып алынады, 76,52 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
- доллар 504,01 теңгеден сатып алынады, 511,01 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 589,97 теңге, сату - 599,97 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,70 теңге.
- юань: сатып алу - 74,28 теңге, сату - 78,20 теңге.
Еске салайық, 21 қаңтар Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,46 теңгеге арзандап, 506,70 теңге болды.