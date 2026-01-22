KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:00, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстан қор биржасында теңге нығая түсті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    курс валют. валюта, доллар, тенге
    Коллаж: Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,94 теңгеге арзандап, 505,71 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 506,70 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 505,76 теңгеден сатып алынады, 508,05 теңгеден сатылады. Еуро 590,59 – 595,05 теңге, ал рубль 6,51 – 6,63 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,71 теңгеден сатып алынады, 76,52 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 504,01 теңгеден сатып алынады, 511,01 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 589,97 теңге, сату - 599,97 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,70 теңге.

    - юань: сатып алу - 74,28 теңге, сату - 78,20 теңге.

    Еске салайық, 21 қаңтар Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,46 теңгеге арзандап, 506,70 теңге болды.

    Тегтер:
    Рубль Нарық Доллар Теңге Валюта Сауда
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар