    16:10, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қор нарығында доллар үшінші күн қатарынан арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл төмендеді.

    обмен валюты, ақша айбастыру
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,46 теңгеге арзандап, 506,70 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 507,05 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 506,56 теңгеден сатып алынады, 508,80 теңгеден сатылады. Еуро 591,66 — 596,23 теңге, ал рубль 6,42 — 6,53 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,69 теңгеден сатып алынады, 76,51 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 506,00 теңгеден сатып алынады, 513,00 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 589,97 теңге, сату — 599,97 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,30 теңге, сату — 6,60 теңге.
    — юань: сатып алу — 74,28 теңге, сату — 78,13 теңге.

    Еске салайық, 20 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,42 теңгеге арзандап, 507,05 теңге болды.

