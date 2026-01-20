KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:09, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Доллар биржада тағы 2 теңгеге арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл арзандады.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,42 теңгеге арзандап, 507,05 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 509,63 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 507,93 теңгеден сатып алынады, 510,29 теңгеден сатылады. Еуро 591,16 – 595,67 теңге, ал рубль 6,42 – 6,53 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,70 теңгеден сатып алынады, 76,55 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 506,01 теңгеден сатып алынады, 513,01 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 589,84 теңге, сату - 601,31 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге.
    - юань: сатып алу - 74,15 теңге, сату - 78,19 теңге.

    Еске салайық, 19 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,44 теңгеге арзандап, 509,63 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар