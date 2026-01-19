KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:26, 19 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қор биржасында доллар біршама арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл арзандады.

    курс валют, тенге, доллар
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,44 теңгеге арзандап, 509,63 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 512,16 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 509,48 теңгеден сатып алынады, 511,57 теңгеден сатылады. Еуро 591,66 – 596,28 теңге, ал рубль 6,41 – 6,52 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,81 теңгеден сатып алынады, 76,55 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 508,00 теңгеден сатып алынады, 515,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 592,00 теңге, сату - 602,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,30 теңге, сату - 6,60 теңге.

    - юань: сатып алу - 74,11 теңге, сату - 78,09 теңге.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 1,05 теңгеге қымбаттап, 512,16 теңге болды.

    Досбол Атажан
