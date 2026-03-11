Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 488,75 теңге, сату - 491,57 теңге;
- еуро: сатып алу - 568,63 теңге, сату - 574,43 теңге;
- рубль 6,17 - 6,31 теңге аралығында саудаланады.
- юань 72,13 - 74,83 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 486,03 теңгеден сатып алынады, 493,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 562,93 теңге, сату - 572,93 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,10 теңге, сату - 6,40 теңге;
- юань 72,12 теңгеден сатып алынады, 76,26 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 10 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,25 теңгеге арзандап, 491,59 теңге болды.