    08:57, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 488,75 теңге, сату - 491,57 теңге;

    - еуро: сатып алу - 568,63 теңге, сату - 574,43 теңге;

    - рубль 6,17 - 6,31 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 72,13 - 74,83 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 486,03 теңгеден сатып алынады, 493,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 562,93 теңге, сату - 572,93 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,10 теңге, сату - 6,40 теңге;

    - юань 72,12 теңгеден сатып алынады, 76,26 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 10 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,25 теңгеге арзандап, 491,59 теңге болды. 

    Досбол Атажан
