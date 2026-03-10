    16:00, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қор нарығында доллар арзандап келеді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл арзандады.

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,25 теңгеге арзандап, 491,59 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 493,85 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 489,39 теңгеден сатып алынады, 492,12 теңгеден сатылады. Еуро 570,99 – 576,56 теңге, ал рубль 6,21 – 6,34 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,14 теңгеден сатып алынады, 74,88 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    – доллар 488,00 теңгеден сатып алынады, 495,01 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 565,00 теңге, сату - 575,00 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,10 теңге, сату - 6,40 теңге.

    – юань: сатып алу - 72,15 теңге, сату - 76,31 теңге.

    Еске салайық, Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 18% деңгейінде қалдырды.

    Досбол Атажан
