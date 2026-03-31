    08:41, 31 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 477,00 теңгеден сатып алынады, 483,98 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 550,00 теңге, сату - 560,00 теңге;
    - рубль: сатып алу - 5,85 теңге, сату - 6,15 теңге;
    - юань 71,18 теңгеден сатып алынады, 75,55 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 480,03 теңге, сату - 482,29 теңге;
    - еуро: сатып алу - 552,98 теңге, сату - 558,42 теңге;
    - рубль 5,82 - 5,98 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 70,50 - 72,89 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 30 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,35 теңгеге арзандап, 481,54 теңге болды.

    Досбол Атажан
    
