Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 477,00 теңгеден сатып алынады, 483,98 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 550,00 теңге, сату - 560,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,85 теңге, сату - 6,15 теңге;
- юань 71,18 теңгеден сатып алынады, 75,55 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 480,03 теңге, сату - 482,29 теңге;
- еуро: сатып алу - 552,98 теңге, сату - 558,42 теңге;
- рубль 5,82 - 5,98 теңге аралығында саудаланады.
- юань 70,50 - 72,89 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 30 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,35 теңгеге арзандап, 481,54 теңге болды.