KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:52, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қор нарығында доллар біршама арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    валюта
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,35 теңгеге арзандап, 481,54 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 482,53 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 477,03 теңгеден сатып алынады, 484,03 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 550,06 теңге, сату — 560,04 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,60 теңге, сату — 6,00 теңге.
    — юань: сатып алу — 71,21 теңге, сату — 75,55 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 482,72 теңгеден сатып алынады, 482,67 теңгеден сатылады. Еуро 553,91 — 559,22 теңге, ал рубль 5,82 — 5,98 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 70,53 теңгеден сатып алынады, 72,95 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,63 теңгеге қымбаттап, 482,53 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Экономика Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар