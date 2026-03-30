Қор нарығында доллар біршама арзандады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,35 теңгеге арзандап, 481,54 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 482,53 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:
— доллар 477,03 теңгеден сатып алынады, 484,03 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 550,06 теңге, сату — 560,04 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,60 теңге, сату — 6,00 теңге.
— юань: сатып алу — 71,21 теңге, сату — 75,55 теңге.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 482,72 теңгеден сатып алынады, 482,67 теңгеден сатылады. Еуро 553,91 — 559,22 теңге, ал рубль 5,82 — 5,98 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 70,53 теңгеден сатып алынады, 72,95 теңгеден сатылады.
Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,63 теңгеге қымбаттап, 482,53 теңге болды.