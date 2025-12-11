KZ
    Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар: сатып алу - 519,28 теңге, сату - 521,94 теңге;

    – еуро: сатып алу - 601,24 теңге, сату - 606,92 теңге;

    – рубль 6,53 - 6,67 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 72,11 - 74,99 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар 515,99 теңгеден сатып алынады, 522,99 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 597,76 теңге, сату - 607,73 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,51 теңге, сату - 6,66 теңге;

    – юань 72,95 теңгеден сатып алынады, 77,07 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 10 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,5 теңгеге қымбаттап, 518,39 теңге болды.

