Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар: сатып алу - 519,28 теңге, сату - 521,94 теңге;
– еуро: сатып алу - 601,24 теңге, сату - 606,92 теңге;
– рубль 6,53 - 6,67 теңге аралығында саудаланады.
– юань 72,11 - 74,99 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар 515,99 теңгеден сатып алынады, 522,99 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу - 597,76 теңге, сату - 607,73 теңге;
– рубль: сатып алу - 6,51 теңге, сату - 6,66 теңге;
– юань 72,95 теңгеден сатып алынады, 77,07 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 10 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,5 теңгеге қымбаттап, 518,39 теңге болды.